İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalara ait detayları paylaştı.

2020 yılında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 35 milyon 265 bin 87 denetim gerçekleştirildi.

397 bin 694 ihbar ve şikâyetin %99,13’ünün kontrolü yapıldı.

Denetimler sonucunda; izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaşımızdan 139 bin 693 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.