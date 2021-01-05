Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
139 bin 693 kişi izolasyon kuralına uymadı
İçişleri Bakanlığı: Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalara ait detayları paylaştı.
2020 yılında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 35 milyon 265 bin 87 denetim gerçekleştirildi.
397 bin 694 ihbar ve şikâyetin %99,13’ünün kontrolü yapıldı.
Denetimler sonucunda; izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaşımızdan 139 bin 693 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.
Sıradaki Haber
Canı pahasına hainlere geçit vermeyen kahraman: Fethi Sekin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz