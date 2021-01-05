Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamanın üzerinden 6 ay geçti.

Patlamanın 7 sanığı yarın Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşma koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 gün sürecek

Müştekiler ile taraf avukatları da ilk duruşmada hazır bulunacak. İddianamede, 108 kişi müşteki olarak geçiyor.

Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alınacak. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri dolayısıyla izleyicinin alınmayacağı duruşmaya az sayıda basın mensubu katılabilecek.

Gerek müşteki sayısının fazlalığı gerek dosya kapsamı gerekse de COVID-19 önlemleri göz önüne alındığında duruşma için 3 günlük süre ayrıldı.

Patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha sırasında patlama: 3 asker şehit olmuştu

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

"7 büyük patlama çukuru oluştu"

Hazırlanan İddianameye göre, "Çin Mahallesi" olarak adlandırılan bölgede derinlikleri 8 metre, boyları ise 24 metreye kadar ulaşan 7 büyük patlama çukuru oluştu.

Şüphelilerin söz konusu fabrikada barut üretim izin ve yetkisi olmamasına rağmen kaçak olarak barut ürettikleri belirlendi.

"Yapılar ruhsatsız olarak inşa edilmiş"

Fabrika içerisinde bulunan yapıların da mevzuata aykırı ruhsatsız olarak inşa edildiği, bu bölümde yer alan depolar ve binalar içerisinde bulunması gerekenden çok fazla miktarda üretim malzemesi ve ham madde bulundurulduğu tespit edildi.

Daha fazla üretim için baskı yapıldığı iddiası

Binaların elektrik bağlantıları da özensiz yapıldığı ve işçilere daha fazla iş çıkarılması için baskı yapıldığı da iddialar arasında.