Profesör Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması dün bir grup tarafından protesto edildi. Kalabalık Beşiktaş Bebek'te bulunan üniversitenin girişine yürüdü. Polis, girişi kapattı. Kalabalık grup bu defa polisin üzerine yürüdü. Kalkanlarını tekmeledi.

Göstericiler, ellerine ne geçtiyse polise fırlattı. Bazıları polis kasklarını ve kalkanlarını aldı. Gösteride 28 kişinin öğrencileri provoke ettiği ve suç işlediği tespit edildi.



Haklarında, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından gözaltı kararı verildi.

13 ilçedeki 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının terör örgütleriyle irtibatı tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının terör örgütü MLKP adına faaliyet yürüttükleri tespit edildi.https://t.co/ZHmaUAn5MB pic.twitter.com/VQAkVNoy6C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2021

Çataklı: Sadece 2 kişi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da aylık değerlendirme toplantısında konuştu. Çataklı, gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2 kişi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Aralarında MLKP dahil terör örgütleri ile irtibatı olan kişiler var” dedi.



Protestolar sırasında polise yönelik sloganlara da tepki gösteren Çataklı, “Bu kurumlar hepimizin kurumları bu devlet hepimizin bu polisler hepimizin bizi de çoluk çocuğumuzu da malımız da canımız da koruyacak olan bu polisler” ifadelerini kullandı.

