PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da “Eren Abluka-23 (Lice/Kıralan) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık" Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 620 personel ve 39 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca Diyarbakır-Lice ilçesi Kıralan Mahallesi kırsalında 19 ayrı nokta tespit edildi.

Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda, 5 kilo 247 gram esrar, 407 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.