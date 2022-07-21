Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

''Şu ana dek olayda can kaybı olmadı''

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı.''

Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2022

"Numuneler alındı, sonuçları bekliyoruz"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 45 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir ağır hasta yok. 17 hastayı il dışına sevk ettik. Şu anda yoğun bakımda olan 9 kişi var. Bu yoğun bakım da 'ara yoğun bakım', öyle cihazlara bağlanmış şekilde değil. Onların da şu anda hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.

Köye su verilmediğini, dışarıdan su tedarik edildiğini aktaran Kılıç, "Deponun temizliği yapıldı. Numuneler alındı, sonuçları bekliyoruz. En son yağışlardan kaynaklanmış su kirliliğinden olduğunu değerlendiriyoruz. Numune sonuçları daha çıkmadı, kesinleşmedi. Bunun dışında bütün köylerimizde bütün depoları da elden geçiriyoruz, klorlama ve bakım işlerini yapıyoruz" dedi.



