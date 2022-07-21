Cumhuriyet'in kurulmasının ardından birçok kez çok partili hayata geçiş girişimi yapıldı. Ancak gerçek anlamda ilk çok partili demokrasi sınavı 23 yıl sonra 21 Temmuz 1946'da verildi.

Türkiye'de tam olarak çok partili hayata geçiş, 18 Temmuz 1945'te Nuri Demirağ'ın başkanlığında Milli Kalkınma Partisinin kurulmasıyla başlarken, yine bu süreçte kurulan Demokrat Parti öne çıktı.

Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan partinin kurucuları oldu.

13 partinin daha kurulduğu bu dönemde, 21 Temmuz 1946'da yapılan ilk çok partili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. İlk çok partili genel seçimde CHP 397, Demokrat Parti 61 ve bağımsızlar 7 milletvekilliği elde etti.

O günden bugüne Türkiye, 20 genel seçim yaşadı. Darbelerle önü kesilmeye çalışılsa da demokrasi mücadelesi bitmedi.Türkiye, bundan 76 yıl önce ilk çok partili seçim sınavını verdi. Yeni dönemde artık demokrasi sahnedeydi. O günden bugüne 20 seçim geçiren Türkiye'de, her seçimde kazanan demokrasi ve halk oldu.

Cumhuriyet'in kurulmasının ardından birçok kez çok partili hayata geçiş girişimi yapıldı. Ancak gerçek anlamda ilk çok partili demokrasi sınavı 23 yıl sonra 21 Temmuz 1946'da verildi.

Türkiye'de tam olarak çok partili hayata geçiş, 18 Temmuz 1945'te Nuri Demirağ'ın başkanlığında Milli Kalkınma Partisinin kurulmasıyla başlarken, yine bu süreçte kurulan Demokrat Parti öne çıktı.

Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan partinin kurucuları oldu.

13 partinin daha kurulduğu bu dönemde, 21 Temmuz 1946'da yapılan ilk çok partili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. İlk çok partili genel seçimde CHP 397, Demokrat Parti 61 ve bağımsızlar 7 milletvekilliği elde etti.

O günden bugüne Türkiye, 20 genel seçim yaşadı. Darbelerle önü kesilmeye çalışılsa da demokrasi mücadelesi bitmedi.