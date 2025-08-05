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Gündem
TRT Haber 05.08.2025 00:00

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı bugün

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantısı bugün yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın TBMM Tören Salonu'nda yapılacak ilk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı bugün

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yarın saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak.

Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

Komisyon üyesi olarak toplantıya davet edilen milletvekilleri ise şu şekilde:

"AK Parti: Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu,

CHP: Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun,

MHP: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut,

DEM Parti: Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek,

Yeni Yol Partisi: Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici,

Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,

EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan,

Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin,

DSP: Genel Başkan Önder Aksakal,

HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu,

Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş."

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AK Parti Numan Kurtulmuş TBMM Terörsüz Türkiye
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