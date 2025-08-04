Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte belgelerle elektronik imza (e-imza) üretimi yapılarak kamu kurumlarının sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

'Birinci dalga operasyon'

Yerlikaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyon kapsamında 126 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı, 109’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan soruşturmada, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul’daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte T.C. kimlik kartları ve sürücü belgeleri ile bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz şekilde erişildiği ve çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

'İkinci dalga operasyonu'

Aynı suçlara ek olarak, Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve Elektronik İmza Kanunu’na Muhalefet suçlarından yürütülen ikinci dalga soruşturma kapsamında 23 Mayıs’ta 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, `Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20’si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu; 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz` ifadelerini kullandı.