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Gündem
TRT Haber 12.03.2024 12:01

Terörle mücadelede Irak'la iş birliği

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptı.

Terörle mücadelede Irak'la iş birliği

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yaptığı harekatların, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Terörle mücadelede Irak'la iş birliği

Açıklamada, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptığı belirtilerek, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü." denildi.

Bakan Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü

Terörle mücadelede Irak'la iş birliği

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmişti.

Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.

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