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Gündem
TRT Haber 12.03.2024 10:26

Devletin hizmet eliyle Nusaybin'e huzur hakim

Eli kanlı terör örgütü PKK, Mardin’in Nusaybin ilçesinde hayatı yıllarca gölgeledi. Belediyedeki terör vesayetinin sona erdirilmesiyle tablo tersine döndü. İlçeye bugünlerde hakim olan duygu; huzur.

Abdülkadir Konuksever
Abdülkadir Konuksever
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Mardin'in Nusaybin ilçesi. Adı, Arapça çift nasipli anlamına gelen “Nasibeyn” kelimesinden geliyor. Çünkü toprakları bereketli, suyu bol ve ticareti zengindi. Ancak eli kanlı terör örgütü PKK'nın gölgesi düşen son 30 yılda, Nusaybin nasipsiz kaldı. 2016 çukur hendek olaylarında altı mahallesi yerle bir oldu.

O mahallelerdeki enkaz kısa sürede kaldırıldı ve imar çalışmaları başladı. Ardından 5 bin konut 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak terör mağdurlarına dağıtıldı. İnşa edilen konutların yanında iş yerleri, cami ve okul da yapıldı.

Terör örgütü PKK’nın HDP üzerinden belediyede kurduğu vesayet görevlendirme ile sona erince, devletin güvenlik ve yatırım politikalarıyla Nusaybin hizmet almaya başladı.

Altyapı çalışmalarının hızlıca başladığı Nusaybin’de yaklaşık 150 kilometre asfalt ve stabilize çalışmasıyla ilçe merkezi ve köy yolları yenilendi. 360 bin metrekare parke taş döşendi. İlçeye pek çok park kazandırıldı, yeşil alan ve peyzaj çalışmaları tamamlandı.

İlçede açılan spor tesislerinde artık milli sporcular yetişiyor. Öğrenciler ise, belediyenin açtığı kurslardan ücretsiz faydalanıyor. İhtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere ayni ve nakdi yardımlar düzenli olarak yapılıyor. Kültür sanat faaliyetlerinde de örnek olan ilçede pek çok etkinliğe on binlerce Nusaybinli katılıyor.

Devletin güvenlik ve yatırım politikalarından sonra terör örgütü artık ilçede alan bulamıyor. Nusaybinli gençler geleceklerinden daha emin.

"Gençlerimiz geleceğini bu topraklarda görüyor"

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Sınırın sıfır noktasında bir ilçeyiz. Hemen karşımızda terör örgütünün kontrolünde olan Kamışlı'nın sınır komşusuyuz. Hemen karşımızda terör unsurları orada insanlara zulmederken, terör baskısında yaşamak zorunda kalırken sınırın bu tarafına Nusaybin'e geldiğimiz zaman Allah'ın izniyle gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Nusaybin adeta huzurun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bugün elhamdülillah Nusaybin'de bırakın terörün faaliyet alanının gelişmesini, terör örgütüne katılım durmuş vaziyettedir. Bugün Nusaybin'in evlatları geleceğini devletinde, bu topraklarda görüyor.

Kamera: Veysel Dişbudak

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Devletin hizmet eliyle Nusaybin'e huzur hakim
Devletin hizmet eliyle Nusaybin'e huzur hakim
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