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Gündem
TRT Haber 12.03.2024 10:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Milleti’nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "İstiklal Marşımız, millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun bir süre önce milli mutabakatımızın ifadesi olmuştur." dedi.

Medeniyet birikiminin, değerlerin, inancın, milletin tarihteki yürüyüşünün İstiklal Marşı'nın mısralarında vücut bulduğunu aktaran Erdoğan, "İstiklal Harbi’ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakârlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı’na yansımıştır. Bugün de İstiklal Marşımızdaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerimiz vardır. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk Milleti’nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir.

Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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İstiklal Marşı Recep Tayyip Erdoğan
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