Terörle mücadele PKK'yı çökertti: Örgüt silah bırakacağını açıkladı

Türkiye’nin sınır içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele operasyonları terör örgütü PKK’yı çökertti.

Terör örgütü için yolun sonu gelince geçtiğimiz günlerde İmralı’daki elebaşı “PKK kendini feshetsin, tüm gruplar silah bıraksın" çağrısı yaptı.

Terörle mücadele operasyonlarıyla yolun sonuna gelen ve başka seçeneği kalmayan PKK, terörist elebaşının 'silah bırakın' çağrısına uyacağını duyurdu.

PKK'yA yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yer alan habere göre PKK Yürütme Komitesi, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamanın ardından PKK’dan açıklama geldi.

Örgütün, Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını belirten açıklamasında, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz." denildi.

Başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ancak açıklamanın bir bölümünde yer alan "Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır." ifadesi de dikkat çekti.

Parti kongresini toplamak için hazır olduklarını ifade eden örgüt, Kongrenin bizzat Öcalan tarafından yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada Öcalan’ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ayrıca, "Çağrının içeriğine büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle yaklaşıp her alanda başarıyla hayata geçirmek tarihi öneme sahiptir." Denildi.