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Gündem
AA 01.03.2025 06:03

Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk iftarı Iğdır'da 18.02'de, son iftarı ise Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.

Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak
[Fotograf: AA]

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, dün akşam ülke genelindeki camilerde kılındı.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkıldı. Bugün ilk iftar heyecanı yaşanacak.

Ramazanın ilk günü ilk iftar Iğdır'da 18.02'de, son iftar ise Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı kılındı
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı kılındı

Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Geriye kalan 45 il de 12 saat 55 dakika oruçlu kalacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Bu yılın ramazan temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 180 lira olarak kararlaştırdı.

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