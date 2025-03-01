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TRT Haber 01.03.2025 03:40

Türkmen gazı bugün Türkiye'ye geliyor

Türkmen gazı bugün itibarıyla Türkiye'de olacak. Türkmenistan hattı üzerinden gelen gaz, İran’a oradan da Türkiye’ye ulaşarak BOTAŞ'ın dağıtım hattına girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazıyla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılayacağını belirtti.

Türkmen gazı bugün Türkiye'ye geliyor

Enerjide yeni tedarik kaynağı devreye alınıyor. Türkmenistan doğal gazı Türkiye'ye geliyor. Türkmen gazı, Türkiye'nin enerji arz çeşitliliğine katkı sağlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazın teslimatının başlayacağını şu sözlerle duyurmuştu:

"Türkiye, 20 yıl sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapacak. Yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Bu gaz, 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak.Türkmen gazı, Türkiye'nin gaz tedarik çeşitliliği ve ithalat portföyünü çeşitlendirme sürecinde kritik bir adım olacak. Aynı zamanda batıya gaz ihracatında alternatif bir güzergah oluşturması açısından da stratejik önem taşıyor. Bu, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendiren, doğal gaz ticaret merkezi olma hedefini pekiştiren bir adım oldu."

Türkmen gazı, Türkiye'nin enerjide kilit ülke konumunu güçlendirecek
Türkmen gazı, Türkiye'nin enerjide kilit ülke konumunu güçlendirecek

Türkmenistan hattı üzerinden İran’a gelecek gaz, Türkiye’ye ulaştırılacak. BOTAŞ, İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktasında teslim alacak.

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Alparslan Bayraktar BOTAŞ Doğalgaz Enerji Türkmenistan
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