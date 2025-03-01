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TRT Haber 01.03.2025 08:45

İstanbul'da 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Narkokapan-15" operasyonunda, 12 şüphelinin yakalandığını, 365 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

İstanbul'da 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleştirilen "Narkopan-15" operasyonu hakkında bilgi verdi.

İstanbul'un Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde 13 farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen "Narkokapan-15" operasyonunda 365 kilogram kokain ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Zehir Taciri 12 Şüpheli yakalandı. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonu koordine eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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