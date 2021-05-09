Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlerle sıcak temas: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: PKK/YPG Pençe Operasyonları Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele
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