Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristlere 'Pençe' darbesi: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda 9, Pençe-Şimşek operasyonunda 2 olmak üzere toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu." ifadeleri kullanıldı.
Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu’nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonunda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 54 oldu. pic.twitter.com/cnIsQGNQmJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2022
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