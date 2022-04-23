Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A400 uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ile A400 uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha vurguladı.
Etiketler: Hulusi Akar Ukrayna
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