Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle

Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Buradaki evlatlarımızın nezninde tüm milletimizin tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Uluslararası seviyede düzenlenmeye başlandığı 1979 yılından beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız bu şenliğimize hepiniz hoşgeldiniz.

"Misafir çocuklarımızı ağırlama programlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacağız"

Salgın sebebiyle zorunlu ara verdiğimiz misafir çocuklarımızı ağırlama programlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacağız. Tabi özellikle de yakın çevremizdeki gelişmeleri göz önüne getirince oralarda yaşayan çocuklar adına derin bir üzüntü yaşıyoruz. Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği yüz binlerce çocuğun yetim öksüz kaldığı on binlerce çocuğun Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kaybolduğu bir trajedi hala sürüyor.

Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişeyle takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bizim savaşları bitirmek krizleri sona erdirmek güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, işte burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil, sevgiyle, coşkuyla, umutla çarpmalıdır. https://t.co/BzZ1d5Rlp2 pic.twitter.com/GgdfZnTPXQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2022

"Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyumalıdır"

Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, işte burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleri ile çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi ile coşku ile umut ile çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyumalıdır. Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi bundan dolayı milli mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç, bu hayal vardı. Aynı şekilde ülkemize sığınan herkesi ama özellikle de çocukları adeta üzerlerine titreyerek koruyup kollamamızın sebebi de bu yaklaşımdır.

Hani merhum bir sanatçımız 'Yakarsa dünyayı garipler yakar' diyor ya aslında bu sözün tersinden doğrusunu güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir diye ifade etmek lazım. Bir şairimiz de şöyle diyor; Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler.' Evet dünyayı çocuklara verdiğimiz gün herşeyin daha vicdanlı daha şefkatli daha sevecen olacağını göreceğiz. Bugünün çocukları sizler yarın hayatın farklı alanlarında söz, etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin. Sakın ola kirlenmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza, sıkı sıkıya sahip çıkın. Teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın.

"Her fırsatta parklarda, bahçelerde imkan olan her yerde arkadaşlarınızla buluşun"

Okulda size öğretilenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır, hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Salgın döneminde aylarca evden çıkamadığınızı biliyorum. Artık bu sıkıntılı günler inşallah geride kaldığına göre her fırsatta parklarda, bahçelerde imkan olan her yerde temiz hava ile bugün olduğu gibi tabiatla arkadaşlarınızla buluşun. Derslerinizin dışında spordan müziğe, resimden edebiyata ne olursa olsun kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir alanda mutlaka çalışın. Biz geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin alt yapısını güçlendirmekle kalmadık sizlerin işte bu tür çabalarınızı kolaylaştıracak adımları da attık.

Şimdi hatırlıyorum bu parkı açtığımız gün bu millet bahçesini açtığımız gün gerçekten çok mutluyduk. Şu anı işte o açılışta düşledim. Yeterki siz isteyin bizim için en keyifli en verimli işler sizler için yaptığımız hizmetlerdir. Gençlerimize nasıl 2053 vizyonunu miras bırakmak için çalışıyorsak sizler için de 2071 vizyonunu tasarlıyoruz.

İnşallah sizler de kendinizden sonraki nesillere çıtayı sürekle yükselterek mirası daha da zenginleştirerek bu emaneti aktaracaksınız. Bu duygularla bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Milli mücadelemizin baş komutanı Cumhuriyetimizin banisi ve bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatında şehit olan tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Suriye'nin kuzeyinde şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum.