Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu, Ankara'da çocuklarla buluştu
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde çocukları ağırladı. Farklı illerden gelen çocuklarla sohbet etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki resmi törenin ardından parti genel merkezine geçti.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocuklar ile buluştu.
[Fotoğraf: AA]
Kılıçdaroğlu, makam odasında 2,5 yaşındaki Doğa tarafından karşılandı.
Ellerinde Türk bayrakları ile CHP Genel Merkezi'ne giden çocuklar, Kılıçdaroğlu ile sohbet etti.
[Fotoğraf: AA]
Çocuklara çeşitli hediyeler de veren Kılıçdaroğlu, 23 Nisan buluşmasında çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: 23 Nisan CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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