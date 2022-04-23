CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki resmi törenin ardından parti genel merkezine geçti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen çocuklar ile buluştu.

[Fotoğraf: AA]

Kılıçdaroğlu, makam odasında 2,5 yaşındaki Doğa tarafından karşılandı.

Ellerinde Türk bayrakları ile CHP Genel Merkezi'ne giden çocuklar, Kılıçdaroğlu ile sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

Çocuklara çeşitli hediyeler de veren Kılıçdaroğlu, 23 Nisan buluşmasında çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

[Fotoğraf: AA]