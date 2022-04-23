Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in Stolac şehrinde gece 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği ve maddi zarar oluştuğunun derin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkının acısını paylaşıyor; başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Felaket zamanlarında uluslararası işbirliğinin öneminin bilinciyle, Bosna-Hersek halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Türkiye her zaman Bosna-Hersek halkının yanında olmaya devam edecektir."

Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada ise depremde 1994 doğumlu bir kişinin vefat ettiği açıklanmıştı.