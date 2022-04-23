Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosna Hersek'te deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok kentte şiddetli hissedildi.
Bosna Hersek’te deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ilk olarak 6 büyüklüğü açıklanırken, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5,7 olarak revize etti.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre deprem Mostar kenti yakınlarındaki Stolac’da gerçekleşti.
Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.
Henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Mostar’da binaların zarar gördüğü görüldü.
Etiketler: Bosna Hersek Deprem Son Dakika
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