Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa’da iki gün sürecek Zafer Kurultayının açılışında konuştu.

Karabağ zaferini hatırlatarak Ermenistan’a 5 maddelik barış teklifini kabul etme çağrısı yaptı:

"Ermenistan’da baş kaldıran rövanşist duygular besleyen kuvvetler bilmeliler ki bu Ermenistan için tek çıkış yoludur ve belki de son şansıdır. Eğer bundan imtina ederseler biz de Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanımayacağız, bunu resmen beyan edeceğiz."

Aliyev, Ermenistan'dan 2'nci Karabağ Savaşı'nın sonuçlarını dikkate almasını istedi.

"Azerbaycanlılar Şuşa’da buluştu"

Dünya'nın dört bir yanından gelen Azerbaycanlılar Şuşa'da buluştu. Şuşa'daki kurultay Karabağ şehitleri için saygı duruşu ile başladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini vurguladı.:

"44 günlük Vatan Savaşı’nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk milletinin, Türk kamuoyunun, 85 milyonun Azerbaycan’ımızın yanında dik, onurlu duruşu önemliydi..."

Zafer Kurultayı cumartesi günkü panellerin ardından sona erecek. Kurultaya 65 ülkeden 400’den fazla kişi katılıyor.