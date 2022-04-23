Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Washington'da silahlı saldırı
[Fotoğraf: AFP]
ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi yakınlarındaki silahlı saldırıda 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Washington DC Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, District of Columbia Üniversitesi (DCU) kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Olayda 2 erkek ve 1 kız çocuğunun yaralandığı belirtilirken, bu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
Polis, DCU kampüsünde bulunan kişilere ve bölge halkına bulundukları yerden çıkmamaları çağrısı yaptı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: ABD
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