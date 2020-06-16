İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt-Eruh-Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan Jiyan kod adlı Esma Afşar olduğu belirlenirken, diğer 2 teröristin de 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. Siirt’te gerçekleştirilen operasyonda, Gri Liste’de yer alan sözde yönetici Mahir Nemrut kod adlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu Azad kod adlı İsmail Duman’ın etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Açıklamada ayrıca, Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi’nde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten Brüsk kod adlı Basri Cin olduğu belirlendi.