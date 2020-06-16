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15 Temmuz Gazisi Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
[Fotoğraf: AA]
15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.
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Etiketler: Turgut Aslan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Baş cumhurbaşkanı başdanışmanlığı atama kararı 15 temmuz gazisiSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 02:16
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