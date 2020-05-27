Terör örgütüne büyük darbe: 10 terörist etkisiz hale getirildi
İki ayrı hava harekatında Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı peş peşe açıkladı. İki ayrı operasyonda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.
İlk operasyon Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde gerçekleştirildi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'dan ortak operasyon
İkinci operasyon ise TSK ve MİT ile ortak düzenlendi. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin bilgiler MSB'nin Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/xqV2kG7TFT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2020
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