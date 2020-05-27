Milli Savunma Bakanlığı peş peşe açıkladı. İki ayrı operasyonda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

İlk operasyon Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde gerçekleştirildi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon

İkinci operasyon ise TSK ve MİT ile ortak düzenlendi. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin bilgiler MSB'nin Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.