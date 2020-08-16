Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 5 terörist daha teslim oldu
Emniyet ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgütü mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgütü mensubunun bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi.
Etiketler: terörist teslim İçişleri Bakanlığı terör örgütü bölücü terör örgütü terörist ikna ikna çalışmalarıSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 17:39
Sıradaki Haber
Hükümlülerin ürettiği maske sayısı 25 milyona yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz