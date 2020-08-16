İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgütü mensubunun bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi.