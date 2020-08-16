Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz." denildi.

Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mensubu 8 teröristin daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.