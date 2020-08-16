Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li gözaltına alındı
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz." denildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mensubu 8 teröristin daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı zeytin dalı bölgesi PKK/YPG terör örgütü terör operasyonu milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 15:51
Son Haberler
- 15:51
- 15:44
- 15:42
- 15:35
- 15:25
Sıradaki Haber
TCG Kemalreis ile TCG Bandırma Doğu Akdeniz'de görevde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz