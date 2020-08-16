Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG Kemalreis fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG Bandırma korveti Doğu Akdeniz'de görevde." bilgisi paylaşıldı.