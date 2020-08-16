Haber Giriş: Kaynak: AA
TCG Kemalreis ile TCG Bandırma Doğu Akdeniz'de görevde
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), TCG Kemalreis fırkateyni ile TCG Bandırma korvetinin, Doğu Akdeniz'de görevde olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG Kemalreis fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG Bandırma korveti Doğu Akdeniz'de görevde." bilgisi paylaşıldı.
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