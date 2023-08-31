Terör örgütünde çözülme sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu

Jandarma Genel komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütü üyelerine yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, son 90 günde ikna çalışmaları sonucunda teslim olan terörist sayısının 38'e ulaştığını kaydetti.

Tek hedefin son teröristi de etkisiz hale getirmek olduğunu belirten Yerlikaya, terör sona erene kadar, mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.