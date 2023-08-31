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Gündem
TRT Haber 31.08.2023 08:48

Kira uyuşmazlıklarında ara bulucu dönemi yarın başlıyor

Kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında yarın yeni bir dönem başlayacak. Ara buluculuk Yasası'ndaki değişiklik yürürlüğe girecek. Ev sahipleri de kiracılar da uyuşmazlıklarına mahkemeden önce ara bulucularda çözüm arayacak.

Kira uyuşmazlıklarında ara bulucu dönemi yarın başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı.

Artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce ara bulucuya gidecek. Eğer ara bulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak.

Uygulama yarın yürürlüğe girecek.

Yargının iş yükü azalacak

Uyuşmazlıklar; kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanabiliyor.

Anlaşmazlıklar artınca taraflar soluğu mahkemede alıyor, bu da yargının iş yükünü artırıyor.

Yarından sonra taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, ara bulucuların yolunu tutacak.

Ara bulucuda uzlaşılamazsa mahkemeye gidilecek

Ara bulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak.

Zorunlu ara buluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.

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