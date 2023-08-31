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Gündem
AA 31.08.2023 04:21

İletişim Başkanı Altun: Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını bir kez daha yaşadık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisine ilişkin, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını, gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını bir kez daha yaşadık

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1200 dronla gerçekleştirilen ışık gösterisinin 100. Yıl Marşı eşliğinde Ankara semalarına yansıdığını belirterek, "Büyük Zafer'in coşkusunu ve heyecanını gökyüzüne yansıyan kırmızı beyaz renklerle bir kez daha yaşadık." ifadesine yer verdi.


Altun'un paylaşımında, 100. Yıl Marşı eşliğinde 1200 dronla yapılan ışık gösterisinin bulunduğu video da yer aldı.

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Fahrettin Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı
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