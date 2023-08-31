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Gündem
TRT Haber 31.08.2023 00:39

Bakan Fidan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Fidan bugün Moskova'ya gidecek. Fidan, mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Liderler buluşmasına hazırlık mahiyetindeki görüşmenin öncelikli gündemi ise tahıl koridoru olacak.

Bakan Fidan Rusya'ya gidecek

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlanması için Türkiye'nin mekik diplomasisi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinden bir hafta sonra Rusya'ya gidiyor.

Hakan Fidan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Gündem tahıl koridoru anlaşması

Fidan-Lavrov görüşmesinde öne çıkan başlık tahıl krizi olacak. Rusya'nın sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

İkili ilişkiler de Moskova'daki toplantının gündeminde olacak. Enerji ve savunma sanayii projeleri başta olmak üzere Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi için izlenecek yol haritası konuşulacak.

Erdoğan ve Putin görüşmesine hazırlık

Fidan-Lavrov toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi için de hazırlık niteliği taşıyor.

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