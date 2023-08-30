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Gündem
TRT Haber 30.08.2023 23:08

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyetin 100. Yıl Marşını dinlemenin gururunu yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı paylaşımı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. Yıl Marşı paylaşımında bulundu.

Büyük Taarruz'un 101'nci yılını kutladığı paylaşımında Emine Erdoğan, "İstiklal mücadelemizi zaferle taçlandıran Büyük Taarruz'un 101’inci yılı coşkusunu ülkemizin dört bir köşesinden gelen misafirlerimizle paylaştık" mesajını paylaştı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı anısına bestelenen “100. Yıl Marşı”nı ilk kez dinlemenin gururu ve mutluluğunu yaşadık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız güçle nice yıllara..."

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