Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden bir iolduğu geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yaptığı, eylem grupları içerisinde yer aldığı yönünde tespitler bulunan H.A. isimli şüpheli yakalandı.