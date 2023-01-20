Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden biri olan, geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yapan terörist yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden bir iolduğu geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yaptığı, eylem grupları içerisinde yer aldığı yönünde tespitler bulunan H.A. isimli şüpheli yakalandı.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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