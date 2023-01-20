Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra duruşma savcısının değiştiğini ve esasa ilişkin mütalaayı sonraki celselerde açıklayacağını bildirdi.

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatları, dosyanın zaman aşımı nedeniyle düşebileceğini ileri sürerek, sonraki celse için 3-4 ay sonrasına gün verilmemesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 10 Mart'a erteledi.

19 sanık hakkında beraat kararı bozulmuştu

İlk duruşması 16 Nisan 2014'te yapılan davada, 13 Aralık 2019'da karar açıklanmıştı.

Buna göre, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürülmüştü.

İranlı Lazem Esmaeili ve Asker Smitko'nun öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırılmıştı.

Ağar'ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden beraatlerine hükmedilmiş, karar daha sonra istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021'deki kararında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.