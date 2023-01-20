Teröristleri hayalleri ile birlikte beton tünellere gömen harekatın adıydı Zeytin Dalı.

Mehmetçiğin zaferle sonuçlandırdığı Afrin başarısının üzerinden bugün tam 5 yıl geçti. 57 gün süren harekat ile 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi. Terörden arındırılan Afrin bölgesinin kaderi değişti.

Hedefte terör örgütü PKK/YPG 'nin işgali altındaki Afrin vardı. 20 Ocak 2018'de düğmeye basıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki 72 şehidi temsilen 72 jet havalandı, terör inleri tek tek vuruldu. Harekatın adı bölge halkının yıllardır hasret kaldığı barışın simgesi, Zeytin Dalı idi.

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu dağlık arazide teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak ilerledi. Hiçbir zorluk birliklerin ilerleyişini durduramadı. Önce, ilk kritik hedef olan Burseya Dağı terörden temizlendi. Onu Darmık Dağı, Racu ve Cinderes izledi.

Mehmetçiğin bu mücadelede en önemli hassasiyeti ise sivil halk oldu. Kimse zarar görmeden verilen bu mücadelede Afrin kent merkezi 18 Mart'ta kontrol altına alındı. O gün, şanlı Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü idi aynı zamanda. Harekat gurur veren zafer ile taçlandı.

6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 57 gün sonra başarıyla tamamlandı. Bölge halkını terör zulmünden kurtarmak ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan harekat ile 6 bin 370 terörist etkisiz hale getirildi.

300 bin sivil Afrin'e döndü

Harekat, Türk savunma sanayinin gücünü de tüm dünyaya gösterdi. Hedefler yüzde 75 oranında yerli ve milli mühimmatla imha edildi. Başarı ile tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin kaderi değişti. Teröristlerin yerlerinden ettiği 300 bin sivil Afrin'e döndü.

Teröristlerin thrip ettiği kurumlar harekat sonrası onarıldı

Su, elektrik ve kanalizasyon alt yapısı yenilendi, karayolları onarıldı. Bir hastane, 6 sağlık ocağı, 137 cami ve 265 okul bakımdan geçirilerek hizmete açıldı. YÖK tarafından açılan Eğitim Fakültesi sayesinde bölge gençleri yüksek öğrenim imkanına kavuştu. Zeytin Dalı Gümrük Kapısının açılmasıyla bölge ekonomisi de büyük canlanma yaşadı.

Haber: Sena Kaya

Kamera: Çağlar Öztürk

Kurgu: Enes Peri