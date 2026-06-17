Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
Lig aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.
İkinci eleme turu maçları, 21-22 ve 28-29 Temmuz'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)
Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)
Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)
Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)
Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti.
Turnuvada 2. eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka)
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)
Tromsö (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)
Sheriff (Moldova)/Aluminij (Slovenya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Dinamo Kiev (Ukrayna)/Universitatea Cluj (Romanya)-PAOK (Yunanistan)
Vojvodina (Sırbistan)/Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda)
Hajduk Split (Hırvatistan)/Zilina (Slovakya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)
Karabağ (Azerbaycan)/Vestri (İzlanda)-CSKA Sofya (Bulgaristan)/Derry City (İrlanda Cumhuriyeti)
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine ana yol 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertlilerin rakibi belirlendi. Başakşehir, birinci eleme turunda oynanacak Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla ikinci eleme turunda eşleşecek.
Eşleşmede, ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.