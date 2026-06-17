Mülki idarede yeni sınıflandırma ve kadro düzenlemesi

İçişleri Bakanlığının "Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nin ekinde yer alan ilçe sınıflarını düzenleyen cetvelde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Aydın'ın Didim, Kocaeli'nin Dilovası, Manisa'nın Alaşehir ve Sakarya'nın Sapanca ilçeleri 1. sınıf olarak tespit edildi.

Hatay'ın Arsuz, Mardin'in Artuklu, Samsun'un 19 Mayıs ve Trabzon'un Yomra ilçeleri 2. sınıf; Edirne'nin Enez ve İpsala, Samsun'un Kavak ile Trabzon'un Arsin ilçeleri 3. sınıf olarak belirlendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye, Artvin'in Yusufeli, Balıkesir'in Marmara, Eskişehir'in Mihalıççık, Hatay'ın Hassa, Kastamonu'nun Daday, Tokat'ın Pazar, Trabzon'un Çaykara ve Yozgat'ın Saraykent ilçeleri 4. sınıf oldu.

Adana'nın Saimbeyli, Samsun'un Asarcık, Sivas'ın Altınyayla ve Trabzon'un Dernekpazarı ilçeleri 5; Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçeleri ise 6. sınıf olarak belirlendi.

Vali yardımcıları sayısında değişiklik yapıldı

Tebliğle, yönetmeliğin ekinde yer alan vali yardımcıları sayısı cetveli de yeniden düzenlendi.

Buna göre, İstanbul'da vali yardımcısı sayısı 25, Ankara'da 20, İzmir'de 14, Hatay'da 11 oldu.

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla ve Sakarya'da 10 vali yardımcısı bulunmasına karar verildi.

Adıyaman, Malatya ve Samsun'da vali yardımcısı sayısı 9, Bolu; Erzurum, Isparta, Kayseri, Ordu, Tekirdağ, Trabzon ve Şanlıurfa'da 8; Afyonkarahisar, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Mardin, Van ve Yalova'da 7 olarak belirlendi.

Ağrı, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çorum, Denizli, Giresun, Kars, Kırklareli, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tunceli, Uşak, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Kilis, Zonguldak, Osmaniye ve Düzce'de vali yardımcısı sayısı 6 oldu.

Bitlis, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu, Kırşehir, Rize, Sinop, Tokat, Yozgat, Aksaray, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Karabük'te 5; Bayburt'ta ise 4 vali yardımcısı görev yapacak.