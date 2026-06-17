NATO Zirvesi öncesi istihbaratın geleceği MİA'da tartışıldı

MİA, Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi öncesinde "NATO Ankara Zirvesi: İstihbarat ve Dayanıklılık" başlıklı kapsamlı bir program düzenledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın ve NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İttifakın değişen güvenlik mimarisi masaya yatırıldı.

NATO 3.0 ve stratejik dayanıklılık vurgusu

MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, programın son derece verimli tartışmalara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Köse, etkinliğin "NATO 3.0" perspektifinde değişen güvenlik anlayışını ve istihbaratın İttifak içerisindeki stratejik önemini değerlendirmek açısından önemli bir platform sunduğunu vurguladı.

MİA Başkanı Köse, paylaşımında şunları kaydetti;

Milli İstihbarat Akademisi olarak “NATO Ankara Zirvesi: İstihbarat ve Dayanıklılık” programımızda son derece verimli tartışmalara ev sahipliği yaptık. Ankara'da yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirdiğimiz programımız, NATO 3.0 perspektifinde değişen güvenlik anlayışını, istihbaratın İttifak içerisindeki rolünü ve dayanıklılık kavramının stratejik önemini değerlendirmek açısından önemli bir platform sundu.

MİT Başkanımız Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın ve NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray açılış konuşmalarında uluslararası krizlere karşı stratejik öngörü, kurumsal adaptasyon, teknolojik dönüşüm, istihbarat kapasitesi ve toplumsal dayanıklılığın birlikte ele alınması gerektiğini hatırlattı.

Panellerimizde NATO İttifakı içinde istihbaratın siyasi ve stratejik karar alma süreçlerindeki yeri, istihbarat diplomasisi ve iş birliğinin rolü, yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı fırsat ve sınamalar ile dayanıklılık kavramını beraber tartıştık.

Anlamlı hediye: Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiği

Programımızın en özel anlarından biri, Teşkilat Başkanımız Sayın İbrahim Kalın’ın, Türkiye’nin 1960 yılında NATO’ya armağanı olan ve Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından hazırlanan mozaik panonun özel baskısını Sayın Scott W. Bray’e takdim etmesi oldu.

NATO Ankara Zirvesi öncesinde gerçekleşen bu uluslararası fikir alışverişinin, İttifakın istihbarat ve dayanıklılık eksenindeki ortak sınamalarına karşı çözüm arayışlarını desteklemesini umuyoruz.

MİA'dan katılımcılara teşekkür

Milli İstihbarat Akademisi, programın ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, etkinliğe katkı sunan tüm konuşmacılara, katılımcılara ve süreci takip eden basın mensuplarına teşekkürlerini iletti.