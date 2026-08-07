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Gündem
TRT Haber 07.08.2026 09:35

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzalayacak

Güvenlik kaynakları, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını belirtti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzalayacak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşması imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Pakistan, ABD-İran savaşını sona erdirmek için arabuluculuk çalışmalarında bulunurken, Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması yönünde diplomatik alanda aktif rol oynadı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasına Mekke'de imza atacak. Anlaşmanın adı Mekke Anlaşması olacak.

Pakistan ve Suudi Arabistan, 2025'te ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştu.

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