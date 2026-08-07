Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 07.08.2026 07:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşması imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan'ı burada Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde temaslarına başladı.

Erdoğan, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Savunma ittifakı imzalanması öngörülüyor

Alınan bilgiye göre bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ittifakı imzalanması öngörülüyor.

Aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde kaydedilen bu gelişme bölgede ve geniş coğrafyada barışın, istikrarın korunması açısından önemli görülüyor.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Çerçeve Kanun Teklifi Komisyon'da görüşülüyor
15:38
İletişim Başkanı Duran: Mekke Anlaşması tarihi bir adımdır
15:32
Çinli yapay zeka modeli, İngiltere hükümetinin test ortamından kaçmayı başardı
15:38
İhracatta hedef ülkelere 6 ayda 94 milyar dolarlık satış yapıldı
15:26
Yeni yangın havuzları orman yangınlarıyla mücadeleye güç katacak
15:20
Ordu Şehir Hastanesi eylülde hasta kabulüne başlayacak
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ