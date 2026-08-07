Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan'ı burada Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde temaslarına başladı.

Erdoğan, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Savunma ittifakı imzalanması öngörülüyor

Alınan bilgiye göre bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ittifakı imzalanması öngörülüyor.

Aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde kaydedilen bu gelişme bölgede ve geniş coğrafyada barışın, istikrarın korunması açısından önemli görülüyor.