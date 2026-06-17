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Gündem
AA 17.06.2026 10:38

Bakan Yumaklı: Daha yeşil bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza, aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı: Daha yeşil bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü"ne ilişkin mesaj yayımladı.

Yarınların emaneti "ortak ev dünyayı", gelecek nesillere daha yeşil ve canlı bir miras olarak bırakma gayreti ve sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu bilinçle vatanımızın dört bir yanını ağaçlandırıyor, orman varlığımızı her geçen gün artırıyoruz. 'Suda Sıfır Kayıp' vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız su verimliliği seferberliğiyle, Ulusal Su Kurulu ve İl Su Kurullarımızla birlikte, suyumuzun her damlasını korumak için politikalarımızı titizlikle hayata geçiriyor, iklim değişikliğine karşı dirençli bir gelecek inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bugünün Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde bir kez daha vurguluyoruz ki ormanımıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Daha dirençli, daha bereketli ve daha yeşil bir Türkiye için milletimizle omuz omuza, aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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