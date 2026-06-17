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Gündem
TRT Haber 17.06.2026 09:37

Sıcaklıklar cuma gününden itibaren azalacak

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak.

Sıcaklıklar cuma gününden itibaren azalacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, hafta ortasına kadar etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, cuma gününden itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak.

Haftalık tahmin raporuna göre, bugün Ankara'da 31, İstanbul'da 27 ve İzmir'de 32 derece civarında seyreden sıcaklıklar, cuma günü batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacak. Sıcaklık düşüşünün özellikle kuzey ve iç kesimlerde etkili olması beklenirken, Ankara'da cumartesi günü termometrelerin 24 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Perşembe günü İç Anadolu bölgesinde hızı saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ege ve Marmara bölgelerinde de kuzeyli rüzgarların etkili olacağı tahmin edilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Perşembe günü, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de sağanak yağışlar başlayacak. Cuma günü, yağışlı hava Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerine yayılacak. Hafta sonu ise Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç, yurdun neredeyse tamamında gökgürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Büyükşehirlerde hava durumu

Ankara'da bugün 31 derece olan sıcaklık, hafta sonu yağışla birlikte 24 dereceye düşecek.
İstanbul'da hafta boyunca 24-27 derece bandında seyredecek havaya, cuma gününden itibaren sağanak yağış eşlik edecek.
İzmir'de bugün 32 derece olan sıcaklık, perşembe ve cuma günü beklenen yağışlı havaya rağmen 30 derece civarında seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle perşembe günü beklenen kuvvetli rüzgar ve hafta sonu görülecek sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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