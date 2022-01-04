Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 testi pozitif çıkan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyi.
Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği bilgisi verildi.
Karamollaoğlu, Twitter hesabından sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.
Bugün yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 4, 2022
Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.
Etiketler: Koronavirüs Saadet Partisi
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