Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bugün gözaltına alındı.

#SONDAKİKA

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.https://t.co/ZzAOsTXSlK pic.twitter.com/7zOz8kFzop — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2022

Gözaltına alınan Fincancı'nın ikametinde yapılan aramada, yasaklı bir kitap ve fişekler bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan ikamet aramasında, şüpheliye ait dijital materyaller, 1 adet yasaklama kararı bulunan kitap, 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmiştir."

Fincancı, işlemleri yapılmak üzere Ankara'ya getirildi.

TTB için yeniden yapılanma talebi

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu.

Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.