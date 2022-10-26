Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı eski başkanı. Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği'nin kurucu üyesi olan Fincancı, "TSK terörle mücadelede kimyasal silah kullanıyor" iftirasında bulunduğu için gözaltına alındı.

Fincancı, yalnızca Almanya'da yaptığı son açıklama ile değil, Ergenekon ve Balyoz davalarında, 15 Temmuz sürecinde ve PKK'nın yayın organlarında yaptığı açıklamalar ile de hep gündem oldu.

FETÖ'nün yargı operasyonlarını destekledi

Ergenekon kumpasına destek veren 300 sözde aydının imzaladığı 2008 yılında yayımlanan “Ergenekon Derinleştirilsin, Kazanan Yurttaşlar Olacak” başlıklı bildiriye katıldı. O dönem FETÖ'ye ait gazete ve televizyonlarda Ergenekon operasyonlarının daha da derinleştirilerek devam etmesini savundu. FETÖ’nün özel yetkili savcılıkları eliyle yürüttüğü yargı operasyonlarını destekledi.

2 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Fincancı, çukur olaylarında da, TSK’ya karşı “Bu suça ortak olmayacağız” başlığıyla yayımlanan “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attı, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Çukur eylemlerine karşı yapılan operasyonları soykırıma benzetti

Cizre'de terör örgütünün gerçekleştirdiği çukur kazma eylemlerine karşı yapılan operasyonları Srebrenitsa'daki soykırıma benzetti, "Cizre, Türkiye'nin Srebrenitsasıdır" açıklamasını yaptı.

TTB Başkanı 2012’de kurulan sözde “Barış için Öcalan'a Özgürlük Platformu”nun içinde de yer aldı.

Fincancı daha önce de "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan tutuklandı, 10 gün hapis yattı. PKK'nın gazetesi olarak bilinen ve daha sonra kapatılan Özgür Gündem'in de bir dönem nöbetçi genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. O dönemde gazetede yer alan içeriklerin PKK propagandası olduğu tespiti ile hakkında tutuklama kararı verildi.

Darbe girişimine ilişkin belge olmadığını savundu

Fincancı, 20 Haziran 2016'da girdiği cezaevinden 30 Haziran 2016'da çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de konuşan Fincancı, “FETÖ’nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge olmadığını” savundu.

Kimyasal silah iftirası

20 Ekim 2022'de ise terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak ortaya attığı kimyasal silah iftirası üzerine gözaltına alındı. Bu kez sadece terör örgütü propagandasıyla değil, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlamaları ile.

Başsavcılık, Fincancı'nın başkanlık görevine son verilmesini de talep etti.

Nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde Fincancı yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için talepte bulunuldu.