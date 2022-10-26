Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ı, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda askeri törenle karşıladı.

Wallace'ın tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Akar ve Wallace, görüşme öncesinde, Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret ederek, yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerini inceledi.

Savunma Bakanı Wallace'ın Türkiye ziyareti, İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden göreve atanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, 6-7 Ekim'de Londra'yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti.

İstanbul'daki görüşmenin, Londra'daki toplantının devamı niteliğinde olduğu belirtildi.