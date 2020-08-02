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Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı mayın patladı: 2 çocuk yaşamını yitirdi
Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad’ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin hain yüzünü bir kez daha gösterdiği belirtildi.
Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola, terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristler tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi.
Etiketler: terör örgütü tel abyad PKK/YPG mayın bombalı saldırıSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 17:50
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