Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin hain yüzünü bir kez daha gösterdiği belirtildi.

Tel Abyad'ın Hafiyah köyünde sivillerin kullandığı patika yola, terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristler tarafından tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi.